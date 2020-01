Jovem vende bolos na rua para conseguir pagar quimioterapia de cão abandonado

Yoselín, uma jovem mexicana, decidiu fazer de tudo para salvar a vida do seu cão, depois de descobrir que este tinha que fazer quimioterapia para ter hipótese de sobreviver. Sem dinheiro para o tratamento, a jovem de 24 anos começou a vender bolos na rua, ao lado do husky Max. Mas nunca imaginou o sucesso que iria ter.

Durante duas semanas a jovem foi com Max até à Plaza Zaragoza, para vender cupckakes, na esperança de conseguir salvar a vida do seu cão. Max tinha sido abandonado anteriormente pelo dono e ficou com diversas deformações no corpo, o que levou os veterinários a aconselharem Yoselín a submetê-lo a tratamentos de quimioterapia. “Ele vai fazer quimioterapia para interromper o ciclo de crescimento dos quistos”, contou Yoselin ao jornal El Imparcial.

A história de Yoselín e do animal tornou-se viral nas redes sociais. A jovem já vendeu cerca de 200 cupcakes na Plaza Zaragoza e conseguiu arrecadar dinheiro suficiente para o primeiro tratamento de Max.

No Facebook, Yoselín têm partilhado atualizações sobre o estado de saúde de Max. Na quinta-feira, a jovem afirma que o cão “está melhor e o seu mal-estar já está controlado. Está bastante animado, talvez porque sente todo o amor que lhe mandam”. Os resultados da biópsia serão conhecidos amanhã.