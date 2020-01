Ténis deixam internautas divididos: Pretos ou brancos?

Nos últimos anos, foram várias as imagens de peças de roupa ou de objetos que dividiram as opiniões dos internautas e os fizeram duvidar de si próprios.

Depois de tantas imagens sobre as quais ninguém se entendia acerca da cor, recorde-se que um dos exemplos mais conhecidos é o do vestido que uns juravam ser azul e outros afirmavam vivamente que a peça era dourada e branca.

Agora, no início do ano 2020, surgiu mais uma imagem que está a dar que falar: uns ténis da Nike com símblos da Louis Vuitton. Uns dizem que são pretos, outros que são brancos.

O dono dos sapatos comprou logótipos da Louis Vuitton refletivos e colou-os. Segundo o jornal Metro, os ténis são na realidade brancos, mas no escuro e com o flash ligado estes parecem pretos.