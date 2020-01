Menor com paralisia cerebral morre depois de familiares serem colocados em quarentena na China

Um jovem de 17 anos, com paralisia cerebral, morreu sozinho em casa, numa vila na região de Hubei, na China, depois de os seus familiares terem sido colocados em quarentena devido ao aparecimento do novo coronavírus, noticiou o jornal Beijing Youth Daily.

Yan Cheng foi encontrado morto na sua cama, seis dias depois de o seu pai e irmão terem sido levados de casa depois de as autoridades terem suspeitado que estes estavam infetados. Cheng ficou então sozinho em casa, sem ninguém para o alimentar ou ajudar.

Sem puder sair da quarentena, o pai do menor publicou várias mensagens na rede social Weibo a pedir às pessoas que visitassem o menino e tomassem conta dele. As autoridades chegaram a visitar Cheng mas só o alimentaram duas vezes durante os seis dias que ficou sozinho. A tia de Cheng também esteve com o menor mas, devido a problemas de saúde, nos últimos três dias não o conseguiu visitar.

As autoridades chinesas abriram uma investigação para averiguar as causas da morte.