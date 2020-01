Quanto mais um professor elogiar o seu aluno, mais provável é o seu sucesso escolar

Quanto mais um professor elogiar os seus alunos no ensino primário, maior é a tendência para estes obterem mais sucesso a nível escolar, de acordo com um estudo realizado pela Universidade Brigham Young. Enquanto que por um lado, os elogios estão ligados ao sucesso escolar de um aluno, palavras de reprovação estão ligadas à falta de vontade de cumprir as instruções dos professores e ao mau comportamento.

Segundo o estudo, por cada repreensão, um professor deve dar três ou quatro elogios ao seu aluno. Os especialistas investigaram durante três anos, cerca de 151 turmas em 19 escolas primárias diferentes nos Estados norte-americanos do Missouri, Tennessee e Utah, observando a interação dos professores com um total de 2.536 alunos entre 5 e 12 anos, desde o jardim de infância até ao sexto ano.

Os especialistas concluíram então que quanto mais elogios os professores davam aos seus alunos, mais melhorias na cooperação e atenção existia da outra parte. Aqueles que mais elogiaram os seus alunos viram até 30% mais comportamentos positivos dos alunos comparativemente a outros professores.

Paul Caldarella, um dos professores que faz parte da investigação, afirma, em declarações à CNN, que mesmo nas situações em que existam tantas repreensões como elogios, "o bom comportamento dos alunos em tarefas atingiu 60%", no entanto "os professores que aumentaram a proporção entre elogios e repreensões para 2: 1 ou mais, obtiam melhorias na sala de aula por parte dos alunos".