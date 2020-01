Loja dos CTT de Melgaço reabre no início da próxima semana

Plano dos CTT para a reabertura das suas loja dá novo passo no distrito de Viana do Castelo, depois de Alpiarça (Santarém) e Vila Flor (Bragança). Reaberturas não vão ficar por aqui.

Mais de um ano após ser encerrada, a loja dos CTT de Melgaço, distrito de Viana do Castelo, vai reabrir as suas portas. O posto dos correios volta a estar à disposição da população a partir da próxima segunda-feira, 3 de Fevereiro, numa cerimónia que vai contar com a presença do CEO dos CTT, João Bento, e do presidente da Câmara de Melgaço, Manoel Batista.

Esta reabertura faz parte do plano de reabertura de lojas dos CTT, que começou ainda em dezembro do ano passado, e que surge após as recomendações da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), em janeiro de 2019, na sequência do plano de encerramento dos CTT cumprido em 2018 e que deixou 33 concelhos portugueses sem uma loja da empresa de correios.

Na altura, a Anacom apelou a que todos os concelhos do país tivessem, pelo menos, “uma estação de correios ou um posto de correios com características equivalentes às da estação”. O plano dos CTT passa agora por uma abertura gradual de estações, estando previstas aberturas entre seis e oito lojas ainda durante o primeiro trimestre de 2020.

Em comunicado, a empresa recorda que a loja de Melgaço teve “o último dia de funcionamento (…) [no] dia 26 outubro de 2018” e que “irá reabrir, no dia 3 de fevereiro, segunda-feira, no mesmo local onde funcionava anteriormente, estando aberta nos dias úteis das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30”.

“Esta é a terceira loja em sede de concelho a ser reaberta, no âmbito do compromisso público da empresa, tendo em vista o reforço da elevada proximidade às populações e da capilaridade da rede, não procedendo, como já foi tornado público, a novos encerramentos”, lê-se na nota. Além da unidade de Melgaço, foram também abertas as lojas dos CTT em Alpiarça, distrito de Santarém, e Vila Flor, em Bragança.