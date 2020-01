Menina de cinco anos morre de gripe A na ilha de São Miguel

Uma criança, de cinco anos, morreu, no passado domingo, de gripe A, em Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, nos Açores.

Segundo a notícia avançada pela RTP Açores, que cita o Presidente do Conselho Executivo da Escola Rui Galvão de Carvalho, onde a criança frequentava o núcleo de educação especial, a menina estava há alguns dias com sintomas de gripe. De acordo com o responsável, André Melo, a aluna começou a sentir-se mal na escola e foi transportada para o hospital. No entanto, acabou por morrer este domingo.

A menina sofria ainda de vários problemas de saúde desde nascença, causados pelo parto. De acordo com a RTP Açores, o delegado de saúde informou que o estado de debilidade da criança foi um dos fatores que levou à morte.

A escola tomou várias medidas preventivas após o sucedido.