Coronavírus: 212 mortos confirmados e mais de 8.000 pessoas infetadas

Subiu para 212 o número de vítimas mortais do novo coronavírus na China, anunciou, esta quinta-feira, o Governo Chinês. Há mais de 8.000 infetados em todo o mundo.

Também a Alemanha confirmou o quinto caso no país, referindo que se trata de um homem que trabalha na fábrica, na Baviera, onde ocorreram os outros casos do novo coronavírus. Esta confirmação chegou pouco depois de Itália anunciar os dois primeiros casos no país, bem como a suspensão do tráfego aéreo entre Itália e China.

Recorde-se que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou esta quinta-feira o surto do novo coronavírus uma emergência de saúde pública de importância internacional.