A sondagem mostra ainda que o PS recuaria também ligeiramente, aproximando-se do PSD

Uma sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã mostra que, se as eleições fossem esta semana, o Chega teria 6,2% dos votos, igualando a CDU e ultrapassando o PAN.

A sondagem mostra ainda que o PS recuaria também ligeiramente, aproximando-se do PSD. O Livre conseguiria recuperar um pouco e o CDS desceria. A sondagem foi feita antes da eleição do novo líder do partido.