"Quero seguir os passos do Ronaldo"

Na sua primeira entrevista como jogador do Manchester United, Bruno Fernandes falou sobre os seus objetivos e metas que espera cumprir enquanto jogador dos red devils.

Questionado sobre se já tinha falado com Cristiano Ronaldo, ex-jogador do Manchester United, sobre o clube, o ex-capitão leonino diz que o craque “só disse coisas boas” sobre o clube inglês e que “começou a viver o sonho e a ser bom jogador” a jogar pelo United.

“Para mim, o Ronaldo é uma boa pessoa e é alguém que quero seguir os passos", afirmou Bruno Fernandes.

Recorde-se que Bruno Fernandes assinou pelo Manchester por 55 milhões de euros. Além deste valor fixo, o Sporting poderá receber ainda mais 25 milhões caso o jogador cumpra certos objetivos acordados entre os clubes.

"I want to follow in his steps." 👣@B_Fernandes8 has dreams of emulating @Cristiano at #MUFC! 🤩



You'll ♥️ our new signing's first interview as a Red 👇