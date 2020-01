Crescimento do PIB na zona euro e na UE desacelera no final de 2019

Economia europeia cresceu em cadeia 0,1% no quarto trimestre de 2019, em comparação com o trimestre anterior.

O PIB na zona euro desacelerou no quarto trimestre de 2019, com um crescimento de 0,1%, face ao trimestre anterior, divulgou esta sexta-feira o Eurostat – uma subida que ficou aquém da registada no terceiro trimestre do ano (+0,3%).

A economia europeia cresceu, em termos homólogos, 1%, em relação ao mesmo período de 2018, o que também representa uma desaceleração em comparação aos 1,2% registados no terceiro trimestre.

A economia da União Europeia a 28 cresceu ao mesmo ritmo, com número de 0,1% em cadeia e 1,1% em termos homólogos.

Feitas as contas pelo Eurostat, o PIB estima que o crescimento anual de 2019 terá sido de 1,2% na zona euro e 1,4% na UE, o que fica abaixo do crescimento de 1,8% registado em 2018.