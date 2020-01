Pai acusado de sufocar filho recém-nascido com uma almofada

Um homem, de 27 anos, é suspeito de ter matado o próprio filho, com apenas um mês de vida, sufocando-o com uma almofada.

Terá sido o próprio pai chamar uma equipa de emergência médica ao seu apartamento no Bronx, em Nova Iorque, segundo o New York Post. O bebé foi encontrado sem vida, mas ainda foi transportado para o hospital. No entanto, já não havia nada a fazer e o óbito foi declarado no Montefiore Medical Center.

Pouco depois, o pai foi detido por suspeitas de homicídio. De acordo com o mesmo jornal, o homem, que tem mais dois filhos, de 3 e 4 anos, está sinalizado junto dos serviços de proteção de menores, havendo provas de que chegou a agredir fisicamente as crianças, que chegaram a ser-lhe temporariamente retiradas quando tinham poucos meses de vida, mas que atualmente já tinham voltado a viver com ele.