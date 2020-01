Bebé de um ano atingido com bala na cabeça enquanto pais disputavam arma entre si

Um bebé de um ano foi baleado na cabeça, esta segunda-feira, em Chicago, nos EUA, depois de os pais terem tido uma discussão que envolveu a disputa de uma arma, segundo o Chicago Sun Times.

Travis McCoy, 26 anos, e Adriana Smith, 28, disputavam a arma na sequência de uma discussão, quando esta disparou acidentalmente. A bala fez ricochete e atingiu de raspão a cabeça do bebé.

O menino foi levado por McCoy para o hospital, que disse que o filho tinha sido atingido por um disparo na rua. No entanto, as autoridades acabaram por confirmar que não tinha acontecido nenhum tiroteio no local indicado pelo pai da criança e acabaram por detê-lo para interrogatório na terça-feira.

Travis McCoy acabou por admitir o que tinha realmente acontecido às autoridades. O pai do bebé foi acusado de falso testemunho e de má conduta infantil, segundo a polícia de Chicago. Adriana Smith foi também acusada de má conduta infantil e obstrução à justiça.

Os médicos afirmam que o menino se encontra bem de saúde, visto a bala não ter penetrado o cérebro e que deve ter alta hospitalar esta semana.