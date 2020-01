Assessor de Joacine também retira "confiança política", mas é ao Livre

O assessor de Joacine Katar Moreira afirma que não reconhece o partido que ajudou a fundar e, num curto texto publicado no Facebook, comunica que retira “qualquer confiança política" ao Livre.

Rafael Esteves Martins usa propositadamente a mesma expressão, para que não haja qualquer dúvida sobre a razão pela qual se está a afastar do partido que retirou, esta sexta-feira de manhã, a confiança política à sua única representante no Parlamento.

“Não reconheço o LIVRE que ajudei a fundar. Os tempos que correm esclarecem-nos acerca das alianças: não de quem está necessariamente connosco, mas de quem não larga *mesmo* a mão de ninguém. E por isto eu não posso ficar mais no LIVRE, retirando-lhe consequentemente qualquer confiança política”, escreveu o assessor de Joacine Katar Moreira, que, apesar da retirada de confiança política do Livre, permanecerá no Parlamento como deputada não inscrita.