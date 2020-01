'The Crown' vai acabar na quinta temporada

A série da Netflix The Crown, baseda na família real britânica, vai terminar após a quinta temporada. O anúncio foi feito por Peter Morgan, o criador da produção.

O programa foi um sucesso e Morgan pretendia desde o início lançar uma sexta temporada. No entanto, o criador e escritor disse agora que acredita que está na hora de parar, depois de revelar que Imelda Stauton irá dar vida à Rainha Isabel II na quinta temporada da série.

"Estou emocionado por confirmar Imelda Staunton como Sua Majestade a Rainha pela quinta e última temporada, levando a Coroa ao século XXI. Imelda é um talento surpreendente e será uma sucessora fantástica de Claire Foy e Olivia Colman”, disse, citado pelo Guardian.

“Inicialmente eu imaginava The Crown por seis temporadas, mas agora que começámos a trabalhar nas histórias da quinta temporada, ficou claro para mim que esse é o momento e o local ideais para parar. Sou grato à Netflix e à Sony por me apoiarem nesta decisão”, acrescentou, indicado que a série vai retarar os acontecimentos da família real britânica até ao ano de 2003.

Há quem também repare na “coincidência” do anúncio com as peripécias mais recentes que a coroa britânica enfrenta. Desde o escândalo sexual em que o príncipe André envolvido, ao afastamento de Harry e Meghan Markle, parece que os fãs não vão poder ver estas histórias retratadas na série.