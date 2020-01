Margot Robbie confessa 'ritual' pós fim de relação

A atriz confessou que namorar com ela – ou com qualquer uma das suas amigas – pode ter consequências caso a relação acabe mal.

Margot Robbie é uma das atrizes mais elogiadas de Hollywood, não só pelo talento enquanto atriz mas também pelo beleza.

Agora, a atriz confessou que namorar com ela – ou com qualquer uma das suas amigas – pode ter consequências caso a relação acabe mal. "Eu tenho um grupo maravilhoso de amigas na Austrália - somos amigas desde os quatro anos e, sempre que um rapaz termina com uma rapariga do grupo, juntamo-nos todas e atiramos ovos ao carro dele", contou, enquanto conversava com Rachel Smith, do 'Entertainment Tonight'.

"Uma vez eu acabei com um namorado e elas disseram: 'Como é que ele se atreve? Vamos atirar-lhe ovos!'. E eu tive de dizer: 'Não, não! Eu acabei com ele. Ele é muito boa pessoa. Por favor, não estraguem o carro dele!'", lembrou, entre risos.