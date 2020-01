Caixa lucra 776 milhões de euros em 2019

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) apresentou um lucro de 776 milhões de euros, no ano passado. Este valor representa um aumento de 280 milhões de euros face a 2018. Trata-se do melhor resultado em 12 anos. No entanto, a instituição financeira liderada por Paulo Macedo lembra que «o resultado extraordinário de 144 milhões de euros está relacionado com o processo de venda das subsidiárias internacionais sendo, maioritariamente, decorrente da reversão de imparidades constituídas em 2017», lembra o banco público. Em causa estão as vendas do Banco Caixa Geral (Espanha) e do Mercantile (África do Sul).

A atividade em Portugal foi a que mais contribuiu para este resultado ao apresentar um lucro de 449 milhões de euros, o que representou uma subida de 108 milhões de euros (+48%) face a 2018, enquanto os restantes 183 milhões de euros dizem respeito à atividade internacional (+19%).

Notícia em actualização