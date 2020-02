Coronavírus: Linha Saúde 24 recebeu quase 200 chamadas em cinco dias de pedidos de esclarecimento

A linha Saúde 24 recebeu quase 200 contactos a pedir esclarecimentos sobre o novo coronavírus, entre os dias 25 e 29 de janeiro.

Segundo dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), citados pela agência Lusa, o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde (SNS24) recebeu mais de 28 mil contactos neste período de tempo– 198 eram de pessoas que procuravam informações ou queriam tirar dúvidas relativas ao novo coronavírus.

"Deste total, a procura de informações e/ou esclarecimento de dúvidas relativas ao novo coronavírus tem vindo a aumentar nos últimos dias, tendo-se registado 192 contactos informativos no canal telefónico", refere a nota do SPMS, citada pela agência noticiosa.

"Relativamente ao serviço de triagem verificamos que o volume de chamadas dos últimos dias enquadra-se dentro das previsões para esta altura do ano, uma vez que ainda se mantém a época de frio/gripe", esclarece o SPMS, realçando que, "à semelhança do ano anterior, ocorre um aumento de contactos no período de gripe".

Recorde-se que, de acordo com o último balanço, o novo coronavirus, com epicentro em Wuhan, na China, já provocou a morte de 213 pessoas e mais de 10 mil encontram-se infetadas.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais de 50 casos de infeção confirmados em 22 outros países .

O ritmo galopante de propagação da doença levou, esta quinta-feira, a Organização Mundial de Saúde a declarar o 2019-nCoV uma emergência de saúde pública de importância internacional.