Brexit. O fim de uma relação que nunca foi fácil

As reticências britânicas quanto ao bloco europeu têm uma longa história. No dia da saída, o SOL falou com ministros portugueses que acompanharam esse percurso.

Às 23 horas de ontem – meia-noite em Bruxelas – o Reino Unido pôs fim a 47 anos de pertença ao bloco europeu. Foram anos de uma discussão que, no rescaldo do referendo de 2016, mostrou um país dividido ao meio, entre os 51,9% que votaram ‘sim’ ao Brexit e os 48,1% que votaram ‘não’. Nem então a saída da União Europeia foi um dado adquirido. No Parlamento britânico, uns puxaram por uma saída negociada, alguns por um Brexit ‘duro’ e outros por um segundo referendo: o assunto só foi decidido pela estrondosa vitória dos conservadores, liderados por Boris Johnson, nas eleições de dezembro. Contudo, esta discussão não começou em 2016. Nem sequer foi o primeiro referendo à participação do Reino Unido no bloco europeu: o primeiro foi logo em 1975, dois anos após a entrada britânica na Comunidade Económica Europeia (CEE), embrião do que seria a UE. Na altura, os britânicos decidiram pela permanência.

Entre os britânicos «sempre esteve presente uma grande nostalgia do império, sobretudo entre os que não aceitaram o seu fim», considera João de Deus Pinheiro, ministro dos Negócios Estrangeiros português entre 1987, um ano depois da adesão de Portugal à CEE, e 1992. «Uma vez alguém sugeriu que no Conselho de Segurança [da ONU] em vez do Reino Unido e França estivesse a UE. Foi quase um anátema, lembro-me que os britânicos iam tendo um ataque de fúria», conta. «Diluírem-se numa coisa com a UE sempre lhes fez muita confusão».

Enquanto Deus Pinheiro era ministro, o Executivo britânico era encabeçado pela chamada ‘Dama de Ferro’, Margaret Thachter. Em 1975 a líder conservadora defendeu a pertença à CEE – mas nunca deixou de se mostrar relutante quanto ao assunto. Aliás, em 1990 acabou a demitir-se, face à pressão dos europeístas do seu partido, que queriam maior integração europeia.

Thatcher, um dos grandes expoentes do neoliberalismo, ao mesmo tempo mantinha «uma posição muito chauvinista, muito nacionalista», recorda o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros português. «Ela queria um mercado livre na Europa e mais nada». Ou seja, «no que toca às regras, queria que cada país tivesse as suas», com «livre circulação de capitais e mercadorias», mas nunca de pessoas, explica Deus Pinheiro. É que a ‘Dama de Ferro’ «tinha sempre medo de ser invadida por europeus», conta.

Desde então, esta posição foi ecoada pelos conservadores eurocéticos britânicos, que em 2016 encabeçaram a campanha pelo Brexit: Aliás, muitos deles, como o atual primeiro-ministro, Boris Johnson, sempre se afirmaram herdeiros políticos de Thatcher.

Já a ex-primeira-ministra britânica Theresa May – que se viu à frente das negociações do Brexit após a derrota do seu antecessor, David Cameron, em 2016 – aproxima-se mais da tradição de Geoffrey Howe e de John Major, ambos ministros dos Negócios Estrangeiros de Thatcher. Nesse posto, apesar de defenderem um ritmo mais lento para a integração europeia, mostraram-se «europeístas de primeira», nas palavras do seu homólogo português – foi a demissão de Howe que acelerou a substituição da primeira-ministra britânica por Major.

‘Bárbaros de primeira’

Quando Deus Pinheiro assumiu a pasta dos Negócios Estrangeiros, eram os primeiros anos de Portugal na CEE, após a entrada, juntamente com Espanha, em 1986. «Nas reuniões, nós ficávamos ao lado dos ingleses», recorda o antigo ministro. A fluência em inglês da comitiva portuguesa facilitava a comunicação, além de haver interesses em comum. «Eles estavam a negociar Hong Kong, nós estávamos a negociar Macau», recorda, salientando também a vertente atlanticista de ambos os países, defensores da relação com os Estados Unidos.

Apesar da proximidade, mantinha-se sempre uma certa distância. Deus Pinheiro, que estudou em Inglaterra e ainda hoje se afirma anglófilo, costumava brincar com o assunto: «Todos os que não fossem britânicos eram considerados bárbaros. Mas como nós [a comitiva portuguesa] falávamos bem inglês achavam que éramos bárbaros de primeira» – havia depois os considerados «bárbaros de segunda ou de terceira», conta o antigo ministro. Nos anos 90, popularizaram-se os acrónimos PIGS (porcos, em português), ou por vezes GIPSI (pronunciada da mesma forma que a palavra inglesa para cigano) como referência aos países do sul, com economias mais vulneráveis: Portugal, Itália, Grécia e Espanha.

«Quando Portugal aderiu à CEE – e na altura ainda não havia o mercado interno – houve um período de sete anos antes em que os portugueses puderam circular livremente», lembra António Martins da Cruz. Na altura era assessor diplomático do ministério de Deus Pinheiro, e viria a ser ele próprio ministro dos Negócios Estrangeiros entre 2002 e 2003. Parte da resistência ao livre movimento de portugueses partia de Londres, «mas por acaso o país mais difícil foi o Luxemburgo», menciona.

Após a CEE ter transitado para UE, com o tratado de Maastricht, em 1992, os receios britânicos quanto à imigração focaram-se noutras nacionalidades. Preparava-se o alargamento ao centro e ao leste europeu, após a queda da União Soviética, o maior dos quais em 2004. Durante o tempo em que Martins da Cruz foi teve a tutela dos Negócios Estrangeiros, «o argumento britânico era: ‘nós não queremos ser invadidos por canalizadores polacos». Algo que voltaria a ser muito ouvido no referendo do Brexit.

De notar que as negociações deste alargamento foram durante o Governo trabalhista de Tony Blair, que em 2001 declarou que o Reino Unido deveria ser «um parceiro convicto, não irresoluto, da Europa». Tentava que o seu país aceitasse o euro, mas nem o próprio partido foi capaz de convencer. Mesmo assim, nas reuniões em Bruxelas, «não traziam para a praça pública as divisões internas. Na posição britânica não havia reflexo do debate que existia» internamente, garante o antigo ministro português.

Fake news

Em 1988, Boris Johnson foi enviado pelo Daily Telegraph a Bruxelas como correspondente, tornando-se conhecido pelas suas notícias críticas da UE. Muitas foram desmentidas, mas isso não o impediu de se tornar o jornalista favorito de Thatcher, segundo a biografia Boris: The Rise of Boris Johnson, de Andrew Gimson.

Enquanto dirigente europeu, Pinheiro nunca se cruzou com Johnson – «graças a Deus», diz –, mas recorda algumas notícias atribuídas ao futuro primeiro-ministro. Como a suposta tentativa de Bruxelas para uniformizar o tamanho dos preservativos europeus. «Qualquer trabalho de standardização na área dos preservativos concentra-se na qualidade e não no tamanho», foi obrigada a Comissão Europeia a desmentir, num comunicado de 1994, altura em que Deus Pinheiro fazia parte do órgão. «Deixava-nos completamente estarrecidos como é que um jornal publicava uma coisa daquelas», lembra. «Já nessa altura, aquilo a que chamariam fake news começava a circular».

Johnson voltaria a ser acusado de disseminar informações falsas, durante a campanha pelo ‘sim’ ao Brexit, que resultou no adeus britânico de ontem.

Agora, as opiniões dividem-se quanto ao futuro da UE e do Reino Unido: ainda terão de negociar quase toda a sua relação, da segurança à economia. Para muitos, o Brexit, augura maiores divisões, numa Europa cada vez mais polarizada entre o centro e a periferia. «Representa um desequilíbrio estratégico na Europa», lamenta Martins da Cruz. «Saí o único país que moderava o eixo Paris-Berlim», explica, notando que apenas fica um país com veto no Conselho de Segurança e armas nucleares: França. Mas pode ser que nem tudo corra mal, considera Deus Pinheiro: «Contrariamente a uma grande maioria, penso que é uma grande janela de oportunidade para a União Europeia, para dar um passo em frente no sentido do seu aprofundamento». O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros português lembra as negociações para o tratado de Maastricht: «Muitas vezes não se foi mais longe, em muitas políticas e decisões, porque era preciso unanimidade e os britânicos opunham-se».