Três pessoas morreram após queda em fossa de suinicultura

Três pessoas morreram, este sábado, na sequência de uma queda numa fossa de uma suinicultura, na Chamusca, distrito de Santarém.

Além das três mortes, há mais duas vítimas a registar, um homem e uma mulher que foram retirados com vida e transportados em estado grave para o hospital de Santarém, segundo o Jornal de Notícias

Segundo informações do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o alerta para o acidente foi dado às 15h33, tendo sido inicialmente reportada a queda de quatro pessoas numa fossa de dejetos de uma suinicultura, com seis metros de profundidade, na Herdade da Galega, freguesia da Carregueira.

As equipas de socorro conseguiram resgatar duas vítimas com vida, mas as restantes três que ficaram submersas morreram no local.

O Jornal de Notícias avançou ainda que as vítimas têm relações de parentesco entre si. As três pessoas que morreram serão o proprietário da exploração de suinicultura, um dos seus filhos e um funcionário da herdade, cuja filha será uma das pessoas retiradas com vida. A quinta vítima será outro filho do proprietário.

Para o local foram mobilizados 26 operacionais, das corporações de bombeiros de Alpiarça, Chamusca, Constância, Entroncamento e Golegã, auxiliados por 10 viaturas. A GNR também esteve na herdade. Foi ainda acionada uma equipa de psicólogos do INEM.

[notícia atualizada às 21h]