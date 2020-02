PSP detém agente que regou homem com gasolina na Amadora

Vítima foi regada com gasolina, com o intuito de lhe "provocar receio de consequências mais graves a que poderia ficar sujeito"

Um agente da PSP foi detido pela Esquadra de Investigação Criminal da Amadora, acusado de ter agredidos duas pessoas e de ter regado com gasolina uma delas.

O polícia e um civil terão atraído as duas vítimas a uma casa, onde terão ocorrido as agressões, devido a uma desavença relacionada com negócios, segundo a TVI24.

Uma das vítimas foi regada com gasolina, com o intuito de lhe "provocar receio de consequências mais graves a que poderia ficar sujeito", de acordo com a PSP.

O crime terá acontecido na sexta-feira à tarde e tanto o agente policial, como o outro cidadão terão ficado em prisão preventiva.

O agente em causa, segundo o Correio da Manhã, encontrava-se já suspenso e desarmado por uma outra ocorrência, tendo sido para uma secção administrativa em Loures. Na sexta-feira foi detido.