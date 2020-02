FC Porto goleia Vitória de Setúbal

Dragões ficam a sete pontos do Benfica, uma semana antes do Clássico

O FC Porto venceu, este sábado, o Vitória de Setúbal, por 4-0 num jogo disputado no estádio do Bonfim.

Os golos foram marcados por Corona aos 39 minutos, Alex Telles aos 44’, Soares aos 48’ e Luis Díaz aos 90+1

Com esta vitória, o FC Porto, que se mantem no segundo lugar, recolocou em sete pontos a desvantagem para o Benfica, líder do campeonato, com quem vai jogar para a semana.

Já o Vitória de Setúbal é agora, após a derrota com o FC Porto, o oitavo classificado com 25 pontos.