Empregados de restaurante no Porto usam luvas e máscara para se protegerem de coronavirus

"Prefiro pecar por excesso de zelo, não me importo que fiquem a olhar ou a achar que estou a fazer figuras”.

O proprietário do Conga, um restaurante no Porto, decidiu proteger todos os funcionários contra possíveis contágios do coronavírus. Empregados começaram, este sábado, a usar luvas e máscara, segundo o Jornal de Notícias.

O ritmo galopante de propagação do vírus que se tem assitido nos últimos dias o caso suspeito que surgiu, sexta-feira, em Felgueiras, e que entratanto não se veio a confirmar, contribuíram para a preocupação do proprietário da casa de bifanas, que tem uma grande clientela de clientela turistas chineses.

"Estive acordado até às 5 da manhã a pensar na evolução do coronavírus e na quantidade de clientes chineses que recebemos na Conga: devem ser 30% da clientela. E decidi proteger-nos, até porque tenho uma filha pequena e não quero arriscar levar uma doença para casa", explicou ao Jornal de Notícias.

"Prefiro pecar por excesso de zelo, não me importo que fiquem a olhar ou a achar que estou a fazer figuras. Acho que tenho de ser responsável e não quero ficar doente ou contagiar outros", acrescentou.