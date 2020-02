Homem deixa duas pessoas feridas antes de ser abatido pela polícia em Londres

Um homem foi morto a tiro, este domingo, depois de ter esfaqueado, pelo menos, duas pessoas, em Streetham, na zona Sul de Londres. As autoridades, que descreveram o episódio como um "incidente terrorista", afirmam que há, pelo menos duas pessoas feridas.

A polícia terá sido obrigada a disparar depois de este ter atacado as pessoas com uma faca. A polícia está a averiguar o incidente, que segundo relatos citados pela BBC, ocorreu pouco depois das 14h locais, a mesma hora em Lisboa.

Segundo a Sky News, o homem parceia ter algum tipo de dispositivo à volta do peito.

Streetham é uma zona nos subúrbios da cidade, que, contrariamente ao centro da capital, não tem sido palco de ataques terroristas. Recorde-se que, em novembro passado, um homem que tinha cumprido oito anos de prisão foi morto depois de esfaquear mortalmente duas pessoas na Ponte de Londres. Na altura, Boris Johnson terá dito que ataques terroristas nunca "intimidar ou dividir" o país.

"Os terroristas procuram dividir-nos e destruir a nossa forma de vida - em Londres, eles nunca vão ser bem-sucedidos", garantiu, na altura, o primeiro-ministro.

Large police presence in #Streatham - air ambulance, police heli. Unconfirmed reports of shooting on High Road. pic.twitter.com/USWfauyM3o