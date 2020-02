Termómetros chegam aos 23 graus esta segunda-feira

Os primeiros dias de fevereiro são marcados pelo sol e por temperaturas acima da média para a época do ano. Esta segunda-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu pouco nublado ou limpo em todo o território nacional e as temperaturas vão chegar aos 23 graus em algumas zonas do país.

De acordo com a previsão do IPMA, é esperado vento fraco, sendo temporariamente moderado (até 30 km/h) de sueste no litoral Centro até meio da manhã, e soprando moderado (até 30 km/h) do quadrante sul nas terras altas até meio da tarde. Há ainda uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro e uma pequena descida da temperatura máxima no interior Norte.

A temperatura máxima vai variar entre os 23 graus em Braga, Coimbra, Leiria, Santarém e Évora e os 16 graus, na Guarda.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus, em Portalegre, e os 4 graus, em Bragança.