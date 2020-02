Jovem de 19 anos esfaqueia mãe no Seixal

Um jovem, de 19 anos, esfaqueou a mãe, na manhã de domingo, na Quinta da Princesa, Seixal.

Segundo o Correio da Manhã, na origem da agressão terão estado desavenças entre o suspeito e familiares – mãe e irmã.

O jovem começou por agredir as familiares, causando hematomas à mãe. Depois do sucedido, a PSP esteve no local e alertou as vítimas para que estas chamassem novamente as autoridades caso o agressor voltasse. Segundo o mesmo jornal, o suspeito regressou e foi então que esfaqueou a mãe num braço.

A mulher recebeu assistência hospital no Garcia de Orta, em Almada.

Após a agressão, o suspeito colocou-se em fuga.