Brad Pitt fez piada sobre afastamento de Harry e arrancou gargalhadas de William e Kate | Vídeo

Brad Pitt foi um dos galardoados na gala dos BAFTA, que se realizou este domingo, no Royal Albert Hall, em Londres. A atriz Margot Robbie subiu ao palco para representar o ator, que não pôde estar presente, e acabou por ler o seu discurso.

O momento acabou por ficar marcado por uma piada de Brad Pitt sobre o príncipe Harry, e que foi muito bem recebida pelo seu irmão, o príncipe William, e por Kate Middleton, que se encontravam na plateia.

Depois de agradecer a distinção, o ator usou o humor para fazer referência ao afastamento de Harry e Meghan Markle da família real.

"Vou chamar a este prémio Harry porque estou entusiasmado por levá-lo para os Estados Unidos", disse, no discurso citado pela atriz, arrancando as gargalhadas do público.