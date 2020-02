Homem agride violentamente elefante na cabeça até animal cair para o lado

Um vídeo de um elefante a ser agredido violentamente por um homem, no templo budista Sasanawardena Pirivena, em Mirigama, no Sri Lanka, está a tornar-se viral nas redes sociais.

As imagens mostram o animal a chorar de dor, enquanto um homem o golpeia com um pau, até este cair dentro do lago. Apesar dos esforços do elefante de tentar escapar e retirar o homem de cima de si este continua a agredi-lo violentamente.

A ativista Maneesha Arachchige, da associação RARE, disse que crueldade e tortura fazem parte do quotidiano dos elefantes em cativeiro no Sri Lanka, em declarações ao jornal Metro.

Nas redes sociais da associação é possível ainda ver fotografias do mesmo elefante atado a uma árvore, onde ficou preso durante duas semanas, uma das etapas de um ritual budista.