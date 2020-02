Shakira brincou com a língua durante atuação no Super Bowl e nem o Eintracht Frankfurt perdoou

Shakira e Jennifer Lopez subiram ao palco durante o intervalo do Super Bowl, este domingo, e a atuação das artistas marcou aquele que é um dos maiores eventos do mundo do desporto.

Mas já é sabido que a Internet não perdoa e foi o que aconteceu depois de Shakira se virar para a câmara e mexer a língua repetidamente. A cantora colombiana foi alvo de vários memes nas redes sociais e até o Eintracht Frankfurt, clube de Gonçalo Paciência e André Silva, brincou com o momento.

"O estágiário a tentar dizer Borussia Monchenglsjttkajch", escreveu o clube no Twitter, partilhando o vídeo, e fazendo referência ao adversário da liga alemã Borussia Mönchengladbach.

