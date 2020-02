Atriz revela ter tido relações sexuais com Mick Jagger quando tinha 15 anos

A atriz Raw Dawn Chong admitiu ter tido relações sexuais com o cantor dos Rolling Stones Mick Jagger, quando tinha apenas 15 anos, numa entrevista ao Hollywood Reporter. Na altura, o músico tinha 33 anos.

"Ele não me perguntou a idade e eu também não lhe disse. Lembro-me de pensar que ele era realmente bonito", começou por dizer. “Ele tinha uns lábios fantásticos, dava uns belos beijos. Na minha cabeça, não era assim tão mais velho que eu. Tinha 33 anos, era lindo e tinha um grande corpo. Foi fabuloso, completamente rock 'n' roll”.

A atriz canadiana afirma que não pretende arranjar problemas ao músico com esta revelação e que a relação de uma noite foi consensual. "Ele não fez nada de errado, não me fez fazer nada que eu não quisesse fazer. Era a década de 1970, uma era diferente. Eu não era uma vítima. Eu não quero que ele tenha problemas com isso", acrescentou.

“Não foi um momento #MeToo, foi algo que me deu poder. Sabia que tinha o poder de escolher o homem que quisesse. Queria ter todas as experiências e o Mick fez parte disso”, concluiu.

Atualmente com 58 anos, Rae Dawn Chong participou em filmes como “A Cor Púpura” ou “Comando”, com Arnold Schwarznegger.