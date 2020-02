Como um homem enganou o trânsito no Google Maps com 99 smartphones

A tecnologia nem sempre é infalivel. Prova disso é a experiência levada a cabo pelo artista Simon Weckert que fez um vídeo onde explica como conseguiu enganar o Google Maps ao criar engarrafamentos virtuais nas ruas de Berlim, Alemanha.

Para realizar a experiência, Weckert apenas precisou de 99 smartphones e um pequeno carrinho puxado por um fio, fazendo com que a tecnologia do Google Maps interpretasse a presença de vários carros naquela zona e, consequentemente, assinalasse a zona no mapa a vermelho, que indica a presença de um congestionamento e sugere aos condutores caminhos alternativos.

O Google Maps usa dados gerados pelos utilizadores para identificar se a circulação dos carros está rápida ou lenta, bem como a presença de congestionamentos. Ao analisar dados como velocidade e localização, o Google gera um mapa de tráfego ao vivo de uma área ou estrada.