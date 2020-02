Uber lança programa de benefícios para os seus motoristas

A Uber vai lançar um novo programa de benefícios para os seus motoristas, designado como Uber PRO. Esta ferramenta tem como objetivo premiar e fidelizar os parceiros da empresa, permitindo reconhecer os motoristas, durante e após as viagens, correspondendo, desta forma, às suas expectativas através de benefícios reais e verdadeiramente vantajosos.

Com este serviço, os parceiros da Uber vão passar a ter prioridade em viagens a partir do aeroporto, apoio prioritário nos canais de suporte online, prioridade no atendimento presencial nos centros de suporte Greenlight Hub e reconhecimento na aplicação dos diferentes níveis para os utilizadores.

O programa surge depois de a empresa ouvir a comunidade de motoristas, num processo a partir do qual foi possível identificar os mais diversos motivos e perfis dos milhões de pessoas em todo mundo que colaboram com a empresa. O Uber PRO permite que os motoristas facilmente desbloqueiem as várias vantagens, rentabilizando o seu tempo ligado à aplicação e recompensando pela qualidade demonstrada.

“Os motoristas estão no centro da nossa atividade e o Uber PRO vai reconhecer e premiar os motoristas que viajam mais e com qualidade com a aplicação. Nos próximos meses para além das vantagens internas, vamos celebrar parcerias com benefícios para a comunidade dos motoristas” afirma Manuel Pina, director-geral da Uber em Portugal.

O lançamento europeu deste produto inclui Portugal, país onde a Uber está presente nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, assim como no Algarve, Braga, Guimarães, Coimbra, Aveiro, Madeira e mais recentemente Évora.