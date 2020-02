Bezerro órfão pensa que é um cão depois de ser criado com pastores alemães

Chama-se Buddy e foi resgatado e adotado por uma família de criadores de cães de raça pastor alemão. Esta podia ser mais uma história feliz de um animal que ganhou um novo lar, não fosse Buddy ser um bezerro que agora acha que é um verdadeiro cão.

Coral e Wayne Algie adotaram Buddy quando o animal tinha apenas um dia de vida, logo depois de a mãe morrer após ficar presa numa barragem perto da quinta do casal em Nova Gales do Sul, na Austrália.

O bezerro começou então a ser criado juntamente com os cachorrinhos e a mãe destes, a pastor alemão Bada, que o trata como um verdadeiro cão.

"Ele está muito contente em conviver com os humanos e com os cães”, começou por dizer Coral, citada pelo Mirror.

Atualmente com seis semanas, Buddy tem alguns hábitos dos outros animais, como abanar a cauda quando está contente.

"A Bada cuida dele o tempo todo, lambendo-o, limpando os olhos - ela está constantemente com ele. Quando ele sai, ela supervisiona-o. Caminha com ele e corre atrás dele”, acrescentou, garantindo que vai ficar com Buddy independentemente do tamanho que este atinja quando crescer.

Veja a fotogaleria.