Avião prepara-se para aterrar de emergência depois de três horas a queimar combustível

Um avião da Air Canada vai aterrar, esta segunda-feira, de emergência, no Aeroporto de Madrid-Barajas. Segundo a publicação espanhola El País, o voo, que tinha como destino Toronto, tem 160 passageiros a bordo. Na sequência de "problemas técnicos", o avião terá pedido, meia hora depois de ter descolado, para voltar a aterrar no aeroporto da capital espanhola. Segundo o sindicato dos pilotos espanhóis, o motor terá absorvido peças do trem de aterragem durante a descolagem.

O aparelho da companhia aérea do Canadá encontra-se, de momento, a sobrevoar a cidade, nas imediações do aeroporto. O avião descolou por volta das 14h30 locais, 13h30 em Lisboa, e segundo a mesma publicação, terá que queimar combustível durante cerca de 3h.

Segundo a publicação espanhola, todos a pista está preparada para a aterragem, encontrando-se o avião a sobrevoar Madrid, de forma a queimar combustível. A publicação espanhola El Mundo teve acesso aos áudio do piloto para os passageiros, aos quais peidu calma e paciência.

"Estamos, neste momento, a regressar a Madrid porque, como sabem, tivemos um pequeno problema com uma das rodas do avião durante a descolagem. Por isso, como estamos muito pesados em termos de combustível temos de nos desfazer de um pouco de combustível antes de podermos aterrar. Quando estivermos prontos para a aterragem avisaremos. Obrigado pela vossa compreensão e paciência, e pedimo-vos muita calma e muita paciência".

Recorde-se que o mesmo aeroporto esteve encerrado, esta segunda-feira, devido à presença de drones no espaço aéreo, que poderiam causar acidentes.