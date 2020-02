Avião que sobrevoou Madrid durante cinco horas aterrou com êxito

Um avião da Air Canada aterrou de emergência, esta segunda-feira, no aeroporto Madrid-Barajas depois se sobrevoar a capital espanhola durante cerca de cinco horas. Segundo a publicação espanhola El País, o voo, que tinha como destino Toronto, tinha 128 passageiros a bordo. Na sequência de "problemas técnicos", o avião terá pedido, meia hora depois de ter descolado, para voltar a aterrar no aeroporto de onde partiu com destino a Toronto, Canadá. Segundo o sindicato dos pilotos espanhóis, o motor terá absorvido peças do trem de aterragem durante a descolagem.

Uma fotografia tirada do interior da aeronave da Air Canda captou o avião da Força Aérea que acompanhou a viagem, de forma a avaliar os danos antes de a aeronave iniciar a aterragem.

O aparelho da companhia aérea Air Canada descolou às 14h30, menos uma hora em Lisboa.

ÚLTIMA HORA | Imagen tomada desde dentro del avión de Air Canada con daños en la rueda, en la que se observa el F-18 del Ejército que evalúa los daños del aparato que sobrevuela Madrid, antes de aterrizar en Barajas https://t.co/7XI7E0HfD9 pic.twitter.com/b5MU668zGw — EL PAÍS (@el_pais) February 3, 2020

"Estamos, neste momento, a regressar a Madrid porque, como sabem, tivemos um pequeno problema com uma das rodas do avião durante a descolagem. Por isso, como estamos muito pesados em termos de combustível temos de nos desfazer de um pouco de combustível antes de podermos aterrar. Quando estivermos prontos para a aterragem avisaremos. Obrigado pela vossa compreensão e paciência, e pedimo-vos muita calma e muita paciência".

Recorde-se que o mesmo aeroporto esteve encerrado, esta segunda-feira, devido à presença de drones no espaço aéreo, que poderiam causar acidentes.