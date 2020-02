Bebé de pais infetados com coronavírus nasce saudável em Wuhan

O novo coronavírus deixou o mundo em alerta e um país com milhares de milhões de habitantes – China - virado do avesso. Mas no meio do caos, das rotinas alteradas e do isolamento, há coisas que não se podem mudar. No último sábado, no Wuhan Hospital Union, localizado na cidade epicentro do surto, os médicos prepararam-se para um parto diferente – uma mulher, suspeita de estar infetada, preparava-se para dar à luz. Num ambiente de quarentena e em que já se tinha confirmado que o pai da criança estava infetado com o 2019- nCoV, tudo parecia complicar-se.

Contra todas as expectativas Gong, a mãe, deu à luz um rapaz saudável e com mais de três quilos.

As imagens partilhadas pela agência AsiaWire mostram os médicos, com fatos e máscaras de proteção, junto da mãe e do bebé.

“A criança é saudável e todo a gente está muito feliz. Ele foi enviado ao Hospital Infantil Wuhan para novos exames”, disse o médico Song Bo, citado pelo Daily Mail.

Depois do parto, a mulher foi transferida para outro hospital e mantida em isolamento e o marido permanece em quarentena.

“Como pai de dois filhos, tem sido difícil estar na linha de frente dia e noite, mas estamos todos muito empolgados por ver esta nova vida”, acrescentou o médico.

O Wuhan Hospital Union foi destacado para receber pacientes grávidas com coronavírus.

Recorde-se que de acordo com o último balanço das autoridades chinesas, o novo coronavírus já fez 362 vítimas mortais e mais de 17.200 infetados.