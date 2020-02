Alteração na TDT inicia sexta-feira com emissor de Sines

Mudança vai começar em Sines e, a partir de dia 10, no Algarve. Processo continua de sul para norte e conclui-se no final de junho.

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) recordou que a alteração da rede de emissores de TDT para a implementação do 5G vai ter início já esta sexta-feira, em Sines. Seguem-se, diz a Anacom, os emissores do Algarve, a partir de dia 10. “O processo continuará, do sul para o norte do país, concluindo-se no final de junho”. O regulador explica que “as pessoas saberão que são abrangidas pela mudança se a sua televisão ficar sem imagem”.

A Anacom garante que esta mudança é um processo simples e garante que teve “a preocupação de assegurar que não será necessário substituir ou reorientar a antena, trocar a TV ou o descodificador, e ninguém terá de subscrever serviços de televisão paga”. No entanto, no caso dos condomínios / edifícios “que tenham instalações com amplificadores mono-canal poderão ter que os substituir”.

O regulador vai divulgar a informação relativa às mudanças na TDT através de uma carta e de um folheto entregue em casa das pessoas. Criou ainda uma linha de apoio gratuita (800 102 002) e, caso seja necessário, agenda uma visita gratuita com técnicos para proceder à sintonia.