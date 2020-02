Bebé atacado por cão em Famalicão está bem de saúde

O bebé, de 22 meses, que ficou ferido depois de ser atacado por um cão, este sábado, em Ribeirão, Famalicão, teve alta no mesmo dia e encontra-se bem de saúde.

De acordo com o jornal o Minho, a vítima trata-se de uma menina que recebeu alta do Hospital de São João no mesmo dia, como inicialmente tinha sido avançado. Também a ama da criança teve de ser transportada para o Hospital de Famalicão, devido a ferimentos numa das mãos.

“A ama e o bebé vieram até minha casa [que fica a poucos metros da casa dos pais da criança] e aconteceu esse azar”, contou o proprietário do animal, um cão da raça labrador, citado pelo mesmo jornal.

Segundo o homem, a criança foi derrubada pelo animal quando subia umas escadas, mas “como ficou de cara para baixo”, sofreu apenas ferimentos nas costas.

Ao mesmo jornal, o proprietário explicou ainda que o cão “não é agressivo” e que não percebe o que o poderá ter levado a ficar nervoso com a presença da menina.

De acordo com o Minho, não foi apresentada queixa, uma vez que o cão estava no seu local de residência.