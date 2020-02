João Sousa cai para 69.º lugar no ranking mundial de ténis

João Sousa perdeu 10 posições no ranking ATP, surgindo esta segunda-feira no 69.º lugar da hierarquia liderada agora pelo sérvio Novak Djokovic.

Com a conquista do seu 8.º Open da Austrália, este domingo, Djokovic destronou do primeiro lugar o espanhol Rafael Nadal, que aparece no segundo posto, com o suíço Roger Federer a manter o terceiro lugar.

Com este triunfo, Djoko atingiu ainda a soma de 17 vitórias em torneios do Grand Slam, apenas atrás de Rafael Nadal, com 19, e de Federer, recordista, com 20.

Já o austríaco Dominic Thiem, finalista vencido em Melbourne, subiu ao 4.º lugar do ranking mundial, igualando assim a sua melhor posição de sempre.