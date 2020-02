Bomba da II Guerra Mundial descoberta em Londres

Um dia depois da periferia de Londres ter sido palco de um ataque que provocou três feridos e foi, mais tarde, reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico, uma bomba da II Guerra Mundial foi descoberta no centro da cidade.

A polícia foi chamada às 13h42, esta segunda-feira, depois de a bomba não ativada ter sido descoberta em Soho, um bairro central, em Londres.

O exército foi chamado ao local e, segundo Charlie Mundy, trabalhadora num escritório da zona, citada pela Sky News, as pessoas foram retiradas com muita rapidez. “Quando chegámos à rua, muitas das lojas locais tinham sido, claramente, evacuadas”, afirmou.”Todas as ruas estavam cercadas, com polícias e especialistas em explosivos”, continuou.

Possible unexploded bomb found in #Soho. Needed to evacuate office on Dean Street. pic.twitter.com/4sN5GS7Ze8 — Adam (@aceatm) February 3, 2020

