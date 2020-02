Deputados aprovam aumento extraordinário das pensões

Este aumento vai chegar ao bolso dos pensionistas no primeiro mês a seguir à entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2020.

Os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças aprovaram ontem umaumento extraordinário das pensões mais baixas. A proposta aprovada prevê que esse reforço chegue às carteiras dos pensionistas no “mês seguinte à entrada em vigor” do OE e não em agosto.

o ano passado foram alvo deste reforço extra as pensões de invalidez, velhice e sobrevivência pagas pela Segurança Social e pela Caixa Geral de Aposentações com valor igual ou inferior a 1,5 vezes o indexante dos apoios sociais.

No domingo, o Observador já tinha avançado que o Governo tinha chegado a acordo com o Bloco de Esquerda e com o PCP para antecipar a entrada em vigor do aumento extraordinário das pensões, proposto inicialmente para agosto pelo PS.