Número de veículos matriculados sofreu queda de 8,5% em janeiro

Foi registada uma tendência de queda nas vendas de todos os veículos, revelou a Associação do Comércio Automóvel de Portugal.

O número de veículos matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal registou uma quebra de 8,5% em janeiro deste ano, face a igual período do ano anterior, tendo sido matriculados 17 504 veículos.

Os números são da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP) e revelam ainda que, no mesmo mês, foram matriculados em Portugal 14 423 automóveis ligeiros de passageiros, um valor que representa um decréscimo de 8% face a janeiro do ano anterior.

Já no que diz respeito aos veículos ligeiros de mercadorias, foram registados 2 595 unidades matriculadas, uma queda de 11% face a igual período do ano anterior.

A tendência de queda foi também registada nos veículos pesados, com uma descida de 7,6% em janeiro face ao mesmo mês do ano anterior, tendo sido comercializados 486 veículos desta categoria.