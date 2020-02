Equipa italiana retira camisola 24 em homenagem a Kobe Bryant

O NPC Rieti Pallacanestro, onde Kobe Bryant jogou, durante a sua infância, vai retirar o número 24 da sua equipa em homenagem a Kobe Bryant. A equipa italiana emitiu um comunicado onde revela que vai promover, na próxima quarta-feira, um evento a que deu o nome de “Noite de Kobe”.

“O Rieti vai recordar o seu filho adotivo com uma cerimónia que terá o seu momento alto com a colocação da camisola com o número 24 dos Lakers no teto da histórica arena de PalaSoujourner, o campo em que Kobe teve a sua primeira experiência como jogador, seguindo as pisadas do pai", lê-se, no comunicado.

Recorde-se que, apesar de ter começado a jogar basquetebol em Itália, Kobe Bryant ficou conhecido pelas suas prestações nos LA Lakers, onde jogou 20 anos e conseguiu conquistar cinco títulos da NBA. O jogador morreu no passado dia 26, num acidente de helicóptero, juntamente com uma das suas filhas, Gianna – uma promessa no mundo da NBA.