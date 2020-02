Duas mulheres mortas em tiroteio no Texas

Pelo menos duas mulheres morreram, esta segunda-feira, na sequência de um tiroteio, no Texas. O incidente teve lugar numa residência universitária na cidade de Commerce e aconteceu por volta das 10h locais. A polícia foi chamada ao local, onde encontraram as duas mulheres mortas e uma criança de dois anos ferida.

Ao Dallas Morning News, um estudante, citado pela Associated Press explicou que as autoridades pediram para que os alunos se refugiassem. "Havia polícias a bloquear as portas, mas, à exceção disso, estávamos apenas sentados e à espera que se soubesse alguma coisa", explicou.

Em outubro de 2019, duas pessias ficaram feridas numa festa onde participavam alunos deste residência. De acordo com a polícia local, desde agosto de 2016 que quem tinha licença de porte de arma podia transportá-la em várias zonas do campus universitário, havendo também um sítio onde podiam estar guardadas.

Two people are dead & 1 injured in a shooting at a residence hall at Texas A&M University-Commerce today.

The precautionary shelter in place recommendations have been lifted.

Due to the ongoing investigation, All classes were canceled for the rest of the day.