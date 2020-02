Proposta do Chega não contou com apoio de nenhum dos restantes partidos.

A Assembleia da República chumbou, ontem, a proposta de André Ventura para reduzir em 12,5% o vencimento dos titulares de cargos políticos.

A proposta do Chega, que não contou com o apoio de nenhum dos restantes partidos, seria “um gesto de solidariedade muito concreto da classe política para com os mais pobres”, de acordo com o deputado André Ventura.