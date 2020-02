Bélgica confirma primeiro caso do novo coronavírus

Doente estava com outros nove belgas, que tinham sido repatriados este fim de semana.

O Ministério da Saúde belga confirmou, esta terça-feira, o primeiro caso no país do novo coronavírus. Trata-se de uma pessoa que foi repatriada da cidade chinesa de Wuhan, o epicentro do surto.

Segundos as autoridades belgas, o paciente está de boa saúde e não mostra qualquer sintoma da doença. Foi levado para um hospital especial para mais cuidados.

Recorde-se que, de acordo com o último balanço das autoridades chinesas, o novo coronavírus já fez 426 vítimas mortais e mais de 20.400 pessoas estão infetadas.