Criança foi perseguida e atacada por pitbull dentro de supermercado | Vídeo

Atenção: As imagens podem ferir a sensibilidade dos leitores.

Uma criança, de dez anos, foi atacada por um cão em Alto Paraná, no Brasil, no passado sábado.

Imagens de videovigilância de um supermercado, para onde a criança correu para se tentar proteger, mostram o momento em que o cão, da raça pitbull, ataca a menina e os funcionários do estabelecimento intercedem para separar o animal da criança.

A menina ainda foi transportada para o hospital mas acabou por sofrer apenas ferimentos ligeiros.

Em declarações ao site G1, o gerente do supermercado contou que a criança estava numa praça e correu em direção ao estabelecimento quando começou a ser perseguida pelo animal.

"Ela entrou e, no primeiro momento, o cachorro ficou meio perdido, mas passou por baixo do caixa e pegou ela [criança]. Foi aí que o segurança foi pra cima do cachorro e conseguiu tirar o animal", disse.

O cão foi retirado dentro do estabelecimento comercial, mas acabou por morrer logo de seguida.

A polícia está a investigar o caso e, segundo o mesmo jornal, adiantou que os donos do cão tinham deixado o animal fugir de casa e estavam à sua procura quando souberam do ataque.

