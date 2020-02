Primeiro caso belga de coronavírus viajou com portugueses repatriados

O homem viajou com mais oito belgas, que não estão infetados.

Depois de a Bélgica ter anunciado o primeiro caso de um paciente infetado com coronavírus, o site francês RFI avança que o paciente viaja com oito belgas, que não estão infetados. O homem, que não apresentava sintomas relacionados com o 2019-nCoV, foi levado para um hospital militar em Bruxelas.

A mesma publicação afirma que os nove belgas viajaram, este domingo, com 254 passageiros de 30 nacionalidades diferentes que pediram para ser repatriados, no mesmo voo em que os portugueses que estão agora em quarentena viajaram.

Recorde-se que todos os portugueses deram negativo para infeção com o novo coronavírus. Apesar dos resultados, preferiram ficar em isolamento durante 14 dias, tempo correspondente ao período de incubação.

A mesma publicação afirma ainda que os 239 franceses repatriados de Wuhan também se encontram em quarentena, tendo as análises para o vírus dado negativas.