Criança regressa à escola depois de ter vencido o cancro e foi recebido em festa pelos colegas

Um vídeo do regresso às aulas de um menino norte-americano de seis anos está a tornar-se viral nas redes sociais. John Oliver foi diagnosticado com um cancro a 1 de novembro de 2016, quando tinha apenas três anos de idade e teve de abandonar os estudos.

Três anos depois, no passado dia 27 de dezembro, os médicos deram aos pais do menino a boa noticia: John tinha vencido o cancro e podia voltar a estudar. e foi recebido em festa pelos colegas.

A criança regressou à sua escola, no estado de Ohio, no passado dia 8 e foi recebido pelos colegas, professores e auxiliares que abriram alas à passagem de John com uma salva de palmas, deixando o menino notoriamente emocionado.