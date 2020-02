Homem denuncia comida servida em resort de luxo e alega que família ficou doente

Um turista britânico alega que ele e a sua família adoeceram num hotel de quatro estrelas, em Tenerife, depois de lhes ser servida comida crua.

Nicholas Hewitt, de 38 anos, partilhou várias fotografias, que mostram salsichas mal cozinhadas e ovos mexidos excessivamente líquidos.

Segundo o Daily Mail, o homem, que alega ter ficado num resort com tudo incluindo - o Landmar Hotel Costa los Gigantes –, diz que, além dele, outros membros da família, incluindo a sobrinha de três anos, ficaram doentes. Bastaram três dias no hotel para que começasse com “dores de estômago” e a “vomitar”.

“Até um cão ia torcer o nariz aos ovos. Numa das manhãs recebemos linguiça crua. Quando cortámos a galinha, descobrimos que ela parecia mal cozida. São dois pratos num dia”, disse.

O hotel já reagiu e garante que, dos 1200 hóspedes que estiveram naquele estabelecimento na mesma semana que a família de Hewitt, ninguém relatou estar doente.

'Depois de verificar o relatório dos nossos clientes internos, não conseguimos encontrar nenhuma evidência de uma confirmação oficial de que a gastroenterite foi produzida pela ingestão de alimentos”, referiu o hotel.

“Pelo que sabemos, o Sr. Hewitt nunca foi ao médico para fazer um teste de intoxicação alimentar, apesar dos nossos conselhos e do operador de viagens”, acrescentou o hotel, garantido que há um grande controlo de qualidade em tudo o que é servido.