Recebi uma encomenda da China e agora? Posso ficar infetado com o novo coronavírus?

O novo coronavírus continua a deixar o mundo em alerta e com a propagação do vírus é cada vez maior o receio de infeção. Face às notícias, e à facilidade em fazer encomendas que chegam de qualquer parte do mundo, muitas são as pessoas que questionam: Posso contrair coronavírus de uma embalagem?

Segundo as autoridades de saúde e vários especialistas na matéria, a resposta é simples: provavelmente não, uma vez que o vírus sobrevive apenas algumas horas nas superfícies. É muito mais provável contrair o 2019-nCoV através de outra pessoa.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDS) dos Estados Unidos, é muito improvável que alguém fique infetado com o novo coronavírus a partir de uma superfície. Enquanto uma pessoa pode ser portadora do vírus durante dias ou semanas, nas superfícies o vírus tem uma vida útil de apenas algumas horas. Além disso, como os pacotes passam por vários ambientes até chegarem às nossas mãos, os vírus ficam menos propensos a sobreviver.

Também Elizabeth McGraw, médica e diretora do Centro de Dinâmica de Doenças Infeciosas da Universidade Estadual da Pensilvânia, diz que uma caixa de papelão não é “terreno fértil” para germes, segundo o Daily Mail.

"O que sabemos sobre estes vírus é que eles não duram muito tempo em superfícies, sobretudo em superfícies muito porosas [como o papelão]", disse.

O 2019-nCoV já matou mais de 425 pessoas e contaminou 20.680.